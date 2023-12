Newcastle-Milan, programma e telecronisti Prime Video Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Newcastle-Milan, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I rossoneri si giocano tutto in una notte: se vincono e contemporaneamente il Psg non vince, allora si qualificheranno agli ottavi, se vincono e anche il Psg lo farà sarà almeno Europa League, in caso di mancata vittoria il Diavolo esce totalmente di scena. Si parte alle ore 21 di mercoledì 13 dicembre.

Newcastle-Milan sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.