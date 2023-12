Atletico Madrid-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

La Lazio affronta l’Atletico Madrid nel match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Entrambe le squadre sono già certe della qualificazione, ma c’è ancora in ballo il primo posto, che vorrebbe dire un sorteggio più soft agli ottavi. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno i colchoneros, i quali hanno a disposizione due risultati su tre. La Lazio però è riuscita già a fermarli all’andata, grazie allo storico gol di Provedel e ci riproveranno senz’altro. Appuntamento alle ore 21:00 di stasera, mercoledì 13 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in Streaming su SkyGo, NOW e Infinity+.