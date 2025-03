Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 12 marzo 2025. Champions League ancora protagonista, dato che si chiude il programma degli ottavi con la seconda “tranche” di partite. Non solo calcio, però, visto che nel corso della giornata si disputeranno le finali di dual moguls di sci freestyle a Livigno, oltre alle tappe della Tirreno-Adriatica e della Parigi-Nizza di ciclismo. Poi in serata, oltre alle partite di Indian Wells con, anche in questo caso, gli ottavi di finale del Masters 1000 e del Wta 1000, tanto spazio al basket con Tortona e Reggio Emilia impegnate in Champions League e al volley, con Scandicci e Conegliano impegnate nella Champions femminile mentre, al maschile, Trento scende in campo nella Cev Cup e Civitanova in Challenge Cup.