Indiana la spunta su Milwaukee allo scadere. 115-114 il punteggio in favore dei Pacers grazie al gioco da quattro punti di Tyrese Haliburton a quattro secondi dalla fine. In una serata piuttosto opaca (14 punti+10 assist), il playmaker oro olimpico a Parigi 2024 decide lo scontro diretto per il quarto posto in Eastern Conference. Indiana aggancia Milwaukee a quota 36 vittorie e 28 sconfitte. Pascal Siakam top scorer della franchigia allenata da Carlisle con 25 punti, 12 rimbalzi e 5 assist. Decisivo Bennedict Mathurin con 17 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Myles Turner (13 punti+6 rimbalzi), Andrew Nembhard (12 punti), TJ McConnell (12 punti+7 assist) e Thomas Bryant (10 punti). Terzo ko in fila per i Bucks. Non basta la quasi tripla doppia di Giannis Antetkounmpo (19+17+7). 15 punti (4/14 dal campo) e 11 assist per Damian Lillard. Brook Lopez migliore dei suoi con 23 punti e 7 rimbalzi. Cleveland non si ferma. Dopo un leggero periodo di appannamento pre All-Star Game, i Cavs sono tornati al ruolino di marcia di inizio stagione. Brooklyn piegata in rimonta 109-104 e 15ª vittoria consecutiva. Non c’è Donovan Mitchell e ci pensa Darius Garland con 30 punti, 4 rimbalzi e 8 assist. Jarrett Allen aggiunge 23 punti e 13 rimbalzi. Solido Evan Mobley (21+9+6). Niente da fare per i Nets (ottava sconfitta nelle ultime nove), nonostante i 27 punti di Cam Thomas e i 17+5+5 di Cam Johnson.

Nelle altre partite

Il solito Cade Cunningham guida Detroit al successo casalingo su Washington. Il numero 2 dei Pistons, meritatamente in top ten della Mvp Race, mette a referto 27 punti, 8 rimbalzi e 10 assist con +16 di plus/minus e trascina la franchigia del Michigan alla settima vittoria nelle ultime dieci uscite. Doppia doppia anche per Jalen Duren (15 punti+13 rimbalzi). Dennis Schroder aggiunge 11 punti in uscita dalla panchina. 8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti sul parquet per Simone Fontecchio. Wizards sempre più in fondo a Est. Marcus Smart ci prova con 16 punti in uscita dalla panchina. 15 punti per Jordan Poole. New Orleans sorprende i Los Angeles Clippers. 127-120 per i Pelicans, che conducono la gara dall’inizio alla fine e tornano a vincere dopo quattro ko in fila. Seconda tripla doppia in carriera per Zion Williamson, alla sirena con 22 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Apporto costante di CJ McCollum (23 punti+7 assist) e di Trey Murhpy (21 punti+4 rimbalzi). Clippers in affanno. Sesta sconfitta nelle ultime dieci per la squadra di Lue. Buone prove di Kawhi Leonard (29+8+3) e James Harden (25+4+17).

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 55-10 Boston Celtics 47-18 New York Knicks 41-23 Milwaukee Bucks 36-28 Indiana Pacers 36-28 Detroit Pistons 37-29 Atlanta Hawks 31-34 Orlando Magic 30-36 Miami Heat 29-35 Chicago Bulls 27-38 Brooklyn Nets 22-43 Philadelphia 76ers 22-42 Toronto Raptors 22-43 Charlotte Hornets 16-48 Washington Wizards 13-51

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 53-12 Denver Nuggets 42-23 Los Angeles Lakers 40-23 Memphis Grizzlies 41-24 Houston Rockets 40-25 Golden State Warriors 37-28 Minnesota Timberwolves 37-29 Los Angeles Clippers 35-30 Sacramento Kings 33-31 Dallas Mavericks 33-33 Phoenix Suns 30-35 Portland Trail Blazers 28-38 San Antonio Spurs 26-37 New Orleans Pelicans 18-48 Utah Jazz 15-50

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 109-104

Detroit Pistons – Washington Wizards 123-103

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 115-114

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers 127-120