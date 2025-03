Per Valentino Rossi c’è un ritorno che fa scalpore: coinvolto anche Marc Marquez, si ripropone la vecchia rivalità tra i due

Secondo weekend di gara in arrivo per la MotoGP. Il motomondiale fa tappa in Argentina per un Gp che ha un sapore particolare per Marc Marquez e non solo.

Proprio il circuito di Termas è stato il teatro di due battaglie tra lo spagnolo e Valentino Rossi che ne hanno segnato la rivalità in maniera importante. Il Gp d’Argentina manca dal 2023, ma Marquez non gareggia a Termas dal 2019: tra pandemia e infortuni, il numero 93 della Ducati non ha più messo piede sul circuito sudamericano dove però ha vinto diverse volte. L’ultima proprio nel 2019, ma è prima di questa data che ci sono due episodi che hanno un peso non indifferente nella rivalità tra Rossi e Marquez.

Tutto ha inizio nel 2015, l’anno del famoso scontro di Sepang, del campionato che secondo Valentino Marquez ha contribuito a far vincere a Lorenzo. Prima del patatrac definitivo, tra i due c’è stato un crescendo che ha avuto un punto importante proprio in Argentina. La gara del 19 aprile 2015 ha visto il Dottore trionfare dopo un duello molto duro con Marquez.

Lo spagnolo è stato in testa alla gara per 23 giri, con Rossi capace di risalire dall’ottava posizione fino al secondo posto. A due giri dalla fine, il sorpasso dell’italiano: i due si toccano e Marquez nel tentativo di riprendersi la testa, finisce a terra.

Valentino Rossi, la rivalità con Marquez: i duelli in Argentina

Una gara che ha segnato un primo importante momento di rottura tra i due, forse l’inizio di una rivalità che troverà il suo apice qualche mese dopo a Sepang e sarà poi portata avanti fino ad oggi.

Anche perché proprio in Argentina c’è stato un nuovo scontro tra i due. Il Gp del 2018 ha segnato un altro momento di tensione tra Marquez e Rossi. Questa volta a finire a terra è l’italiano con Marquez che verrà poi penalizzato di trenta secondi e chiuderà in ventesima posizione. Fu nel post gara che si consumò il vero scontro tra i due, quando lo spagnolo si presentò al box della Yamaha per chiedere scusa al Dottore.

Marquez però non fu respinto da Alessio “Uccio” Salucci in una scena simbolo del rapporto tra i due. Ora la MotoGP tornerà in Argentina dopo lo stop dello scorso anno, ma questa volta Marquez non avrà Valentino Rossi con cui duellare.