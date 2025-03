Dopo l’amaro epilogo dell’avventura alla Juventus, Thiago Motta è pronto a rimettersi in gioco subito, già dalla prossima stagione. L’allenatore italo-brasiliano resta uno dei profili più stimati nel panorama calcistico italiano, e il suo nome è entrato con forza nei radar di due big pronte a cambiare guida tecnica in estate: Roma e Milan. I giallorossi, che saluteranno Claudio Ranieri a fine stagione per motivi già noti – per lui è pronto un ruolo societario – stanno valutando con attenzione il profilo di Motta, apprezzato per il suo calcio propositivo e per la capacità di lavorare con i giovani, un aspetto fondamentale per la nuova progettualità romanista.

Discorso simile per il Milan, che con tutta probabilità dirà addio a Sergio Conceição, destinato a lasciare i rossoneri dopo un’annata travagliata e una convivenza difficile con l’ambiente e parte della dirigenza. Anche in questo caso, Motta rappresenterebbe una soluzione di continuità sul piano tattico, oltre a garantire una guida più “aziendalista” e facilmente gestibile. A livello economico, l’ingaggio dell’ex tecnico di Bologna e Juventus non rappresenta un ostacolo insormontabile per nessuna delle due squadre. Con il mercato alle porte, per Motta potrebbe arrivare subito l’occasione giusta per rilanciarsi.