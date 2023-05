Sport in tv martedì 23 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 23 maggio 2023. Tennis, ciclismo, calcio e molto altro. Si parte con le qualificazioni per il Roland Garros, ma la giornata di sport prosegue anche con l’Atp di Lione e Ginevra e con i tornei Wta di Rabat e Strasburgo. Occhi puntati sul Giro d’Italia, giunto alla sedicesima tappa (Sabbio Chiese > Monte Bondone). Nella serata le emozioni del Mondiale under 20 di calcio. Ma spazio anche alla Liga. Poi volley e tiro a volo a completare il programma.