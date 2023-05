Cobolli-Erhard oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Mathys Erhard nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Esordio tutto sommato agevole per il giovane romano, che nella Capitale ha superato il tabellone cadetto prima di arrendersi all’esordio nel main draw. La wild card transalpina, infatti, non sembra avere le carte in regola per poter insidiare Cobolli, che partirà nettamente favorito contro un tennista classificato abbondantemente oltre i primi trecento del ranking mondiale. L’azzurro, tuttavia, dovrà essere molto bravo a gestire la pressione e soprattutto il caldo pubblico francese. Obiettivo secondo turno, dunque, per Cobolli, che incontrerebbe uno tra l’argentino Mariano Navone oppure il bombardiere slovacco Lukas Klein.

Cobolli ed Erhard scenderanno in campo oggi (martedì 23 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 6 con inizio fissato non prima delle ore 10.00. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Cobolli ed Erhard garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.