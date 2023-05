Mondiali Under 20 2023: Francia ko all’esordio, bene Inghilterra e Uruguay

In Argentina si è completata la prima giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20, con gli incontri relativi ai gruppi E ed F. L’Inghilterra grazie alla rete di Scarlett al 25′ del primo tempo riesce ad avere la meglio sulla Tunisia, ma a prendersi la prima posizione nel girone grazie alla differenza reti è l’Uruguay, che domina il suo match d’esordio contro l’Iraq. Finisce 4-0 per la formazione sudamericana, a segno con Abaldo, Ferrari, Matturro ed un autogol di Hasan.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel gruppo F cade invece la Francia. La formazione transalpina viene sorpresa per 2-1 dalla Corea del Sud. Gli asiatici vanno avanti 2-0 con le reti di S. Lee e Y.Lee, prima del gol della speranza di Virginius, che però non basta a riaprire completamente la partita. In testa, insieme ai sudcoreani, c’è un po’ a sorpresa il Gambia. La compagine africana ha battuto per 2-1 l’Honduras grazie alla doppieta di Bojang.