Mercoledì 21 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con l’undicesima tappa del Giro d’Italia e le qualificazioni del Roland Garros al centro di una giornata che si concluderà con la finale di Europa League e i playoff di Serie B e Serie C.

MATTINA

10.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno delle qualificazioni (diretta streaming su Discovery+). Gigante-Svajda (ore 10.00), Napolitano-Jacquet (secondo match dalle ore 10.00), Zeppieri-Spizzirri (terzo match dalle ore 10.00), Brancaccio-Erjavec (terzo match dalle ore 10.00), Stefanini-Sasnovich (terzo match dalle ore 10.00), Errani-Friedsam (quarto match dalle ore 10.00), Arnaboldi-Mmohd (quarto match dalle ore 10.00).

10.00 TENNISTAVOLO, Mondiali – WTT Tv

11.00 TENNIS, ATP 500 Amburgo, ottavi di finale – diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Davidovich Fokina (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30), Darderi-Nakashima (terzo match dalle ore 12.00, il secondo non prima delle ore 13.30), Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool (quarto match dalle ore 11.00).

11.00, TENNIS, ATP 250 Ginevra, ottavi di finale – diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Arnaldi-Marozsan (terzo match dalle ore 11.00, il secondo non prima delle ore 12.30)

11.00, TENNIS, WTA 500 Strasburgo, ottavi di finale – diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

12.00 TENNIS, WTA 250 Rabat, ottavi di finale – diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana, diretta tv su Sky Sport Plus e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Pieri-Tomljanovic (secondo match dalle ore 12.00)

12.20 CICLISMO, Giro d’Italia, undicesima tappa: Viareggio-Castelnovo ne’ Monti – RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta su RaiSportHD, Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.45 CICLISMO, Ronde de l’Isard prima tappa: Saint-Mont-Bagnères de Bigorre – nessuna diretta tv/streaming prevista

POMERIGGIO

15.00 BILIARDO, Campionati Italiani Stecca, seconda semifinale – Rai Play Sport 1

15.50 ATLETICA, Meeting di Savona – RaiSportHD, Rai Play)

SERA

20.00 CALCIO, (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) Audace Cerignola-Atalanta U23 – Sky Sport 253, Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO, (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) Vicenza-Crotone – RaiSportHD, Sky Sport 252, Rai Play, Sky Go, NOW

20.00 CALCIO, (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) Pescara-Vis Pesaro – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

20.00 CALCIO, (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) Ternana-Giana Erminio – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

20.30 CALCIO, (Serie B, ritorno primo turno playoff) Catanzaro-Spezia – DAZN

20.30 CALCIO, (Serie B, ritorno primo turno playoff) Juve Stabia-Cremonese – DAZN)

21.00 CALCIO, (Europa League, finale) Tottenham-Manchester United – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, TV8 in chiaro, Sky Go, NOW, tv8.it