Lunedì 9 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con tennis, ciclismo e pallanuoto: il culmine della giornata sarà la sfida già decisiva tra Italia e Moldavia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

MATTINA

11:00 ATP 250 Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now

All’interno: Arnaldi (ITA)-Struff (GER) [WC] – Non prima delle ore 15:00

11:00 ATP 250 ‘s-Hertogenbosch – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now

All’interno: Darderi (ITA) [8]-Jarry (CHI) – 2° match dalle 11:00, Campo 1

Bellucci (ITA)-van de Zandschulp (NED) [WC] – Non prima delle ore 14:30, Centrale

12:00 Ciclismo, Giro del Delfinato (Criterium du Dauphiné), 2a tappa: Prémilhat-Issoire (204,6 km) – Diretta tv su Eurosport 1 (15:25) e RaiPlay (15:50) e streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

POMERIGGIO

16:00 Calcio, Kazakistan-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e streaming su SkyGo e Now

17:45 Atletica, Meeting Hengelo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

18:00 Calcio, Liechtenstein-Scozia, Amichevole – Diretta tv su Sky Sport Calcio e streaming su SkyGo e Now

SERA

20:15 Pallanuoto, Italia-Ungheria – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali – Diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Estonia-Norvegia, Qualificazioni Mondiali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e streaming su SkyGo e Now