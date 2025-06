La classe di Francesco Totti continua a incantare anche a 48 anni: gol da applausi nel corso della partita di ‘Operazione nostalgia’ al Tardini di Parma.

A 48 anni, Francesco Totti riesce ancora a dare spettacolo su un campo di calcio. Ed è stato così ieri, domenica 8 giugno 2025, nel corso dell’evento organizzato da ‘Operazione nostalgia’, allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nella sfida tra vecchie glorie del calcio degli anni ’90 e primi del 2000, l’ex capitano della Roma ha deliziato tutti i presenti con una giocata di quelle che spesso hanno fatto spellare le mani ai tifosi romanisti e non solo.

Al 21esimo, infatti, Totti ha preso palla nella sua metà campo e, quasi all’altezza del cerchio di centrocampo, ha calciato verso la porta avversaria difesa dall’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, Sebastien Frey. Complice una non proprio perfetta posizione del francese, la sfera si è insaccata in rete, generando emozione e applausi da parte di tutto il pubblico presente. E dimostrando che la classe non invecchia mai.