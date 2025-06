Lunedì 30 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il primo turno di Wimbledon, che vedrà sull’erba dell’All England Club ben sette italiani, tra cui Jasmine Paolini e Fabio Fognini, che sfiderà sul centrale il campione in carica Carlos Alcaraz. Continuano gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 di calcio, con in campo l’Inter contro il Fluminense.

GLI EVENTI DA SEGUIRE

10.30 Lotta, Europei U20: prima giornata – Diretta streaming su UWW+

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno (1° match sul Court 16 Mattia Bellucci-Oliver Crawford; 1° match sul centrale alle 14.30 Fabio Fognini-Carlos Alcaraz; 2° match sul Court 5 Luciano Darderi-Roman Safiullin; 3° match sul Court 2 Jasmine Paolini-Anastasija Sevastova; 3° match sul Court 3 Matteo Berrettini-Kamil Majchrzak; 4° match sul Court 6 Matteo Arnaldi-Botic van de Zandschulp; 4° match sul Court 7 Giulio Zeppieri-Shintaro Mochizuki) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Mondiale per club: Inter-Fluminense (ottavi di finale) – Diretta tv su Canale 5; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN