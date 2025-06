Nuova puntata nello scontro infinito tra Valentino Rossi e Marc Marquez: l’ultima mossa del Dottore ha davvero spiazzato tutti.

Valentino Rossi non corre più in MotoGP dal 2021 ed è ormai impegnato solo nella gestione del suo team VR46 Racing. Tuttavia la rivalità tra il Dottore e Marc Marquez continua a tenere banco anche ora che il fenomeno di Tavullia è solo nel paddock e non più in pista. Durante l’ultimo Gran Premio del Mugello si è visto chiaramente da che parte sono schierati i tifosi italiani: Marquez, nonostante ora corra con la Ducati ufficiale, è stato sonoramente fischiato dal pubblico in tribuna.

Un comportamento che non è affatto piaciuto al direttore generale di Ducati, Davide Tardozzi, che ha più volte indicato al pubblico del Mugello la divisa della Casa di Borgo Panigale esclamando “E’ rosso!“. E non è tutto: nei giorni scorsi Tardozzi si è anche rivolto direttamente a Valentino Rossi, chiedendogli di mettere fine alla diatriba con Marc Marquez che si trascina ormai da un decennio.

Più di qualcuno pensa che proprio queste parole del direttore generale di Ducati abbiano spinto Valentino Rossi a un gesto che ha spiazzato tutti. Il nove volte campione del mondo ha infatti smesso di seguire l’account social della MotoGP. Una mossa totalmente inattesa: finora Rossi non ha dato alcuna motivazione per questo gesto.

Rossi-Marquez, ufficiale: il Dottore l’ha fatto per davvero

Non è la prima volta che Valentino Rossi toglie il ‘like’ a profili social, specialmente in seguito a scontri in pista come quello avvenuto nel 2015 con Marc Marquez. Stavolta, però, il Dottore ha smesso di seguire la MotoGP ed è una decisione che ovviamente ha stupito tutti i fan della classe regina. Cosa può essere accaduto?

Come accennato l’ipotesi circolata in queste ore è che Rossi non abbia gradito le parole di Tardozzi, confermando con questo gesto di non avere alcuna intenzione di riappacificarsi con Marquez. Ma non è da escludere che dietro il ‘like’ tolto da Valentino ci siano anche altre questioni. Di certo la MotoGP ha bisogno di una figura molto carismatica come il Dottore, specialmente in vista del nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2027.

La mossa di Rossi e i fischi del Mugello non tolgono comunque il sonno a Marc Marquez, sempre più a caccia del nono titolo iridato che gli consentirebbe di eguagliare proprio il grande rivale.