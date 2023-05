Nuoto, nuova piscina olimpica a Livigno: Mornati e Pellegrini la inaugurano

È stata inaugurata oggi, nel Centro di Preparazione Olimpica Coni di Livigno, la nuova vasca da 50 metri che consentirà ai nuotatori azzurri di preparare al meglio le prossime sfide internazionali, a partire da Parigi 2024. Tantissimi i nomi di spessore presenti all’inaugurazione che sono intervenuti il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, il Sindaco di Livigno, Remo Galli, il membro Cio, Federica Pellegrini, il Presidente dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, Luca Moretti, il Responsabile dell’Ufficio della Preparazione Olimpica, Alessio Palombi, la nazionale di nuoto, la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli, gli olimpionici di ciclismo su pista Elia Viviani e Filippo Ganna, il campione europeo dei 10.000 metri Yemaneberhan Crippa e atleti di altre discipline legati alla località valtellinese come Jole Galli (skicross), Maurizio Bormolini (snowboard) e Giacomo Bormolini (telemark).

Presenti anche l’assessore allo sport di Livigno, Marina Claoti, il Sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia, Lara Magoni, e in collegamento Antonio Rossi, City integration coordinator – Lombardia di Milano Cortina 2026 e olimpionico del kayak.Il Cpo, frutto del protocollo di intesa siglato nel 2022 dal Coni e dall’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno, si è aggiunto, dallo scorso ottobre, a quelli dell’Acqua Acetosa (Roma), Formia e Tirrenia.

La “Federica Pellegrini Swimming Area” si somma a quella da 25 metri già a disposizione. Si tratta di un’arma in più, al servizio dello sport italiano, che impreziosisce ulteriormente un centro unico in Italia. Il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati ha inoltre dichiarato: “Questo è un momento che parte veramente da lontano, è un cammino durato quindici anni. Oggi sono davvero tante le medaglie olimpiche presenti in sala. Qui c’è una realtà importante, Livigno, una comunità importantissima e noi abbiamo preso quanto ci hanno offerto in questi anni. La piscina è la ciliegina sulla torta e ci permette di pianificare le Olimpiadi future, anche estive, con una certa leggerezza, perché questo è l’unico centro in Europa con caratteristiche simili. Questa struttura è una dimostrazione di forza della sinergia che può esserci tra le istituzioni quando si vuole. Ringrazio tutti, anche la presenza di Milano Cortina 2026 qui è significativa perché ci stiamo avvicinando velocemente all’appuntamento: tutto ciò che sta facendo la Fondazione insieme a Livigno sarà fondamentale per la buona riuscita dei Giochi. Voglio fare un grande in bocca al lupo ai ragazzi: siamo nel pieno della stagione agonistica, ci sono le qualificazioni per i Giochi, gli Europei, i Mondiali. Speriamo di vederci numerosi a Parigi”.