Lunedì 26 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con il Roland Garros, ma anche gli Europei di tuffi, che cattureranno l’attenzione degli appassionati. La giornata si chiude con la Serie A2 di basket.

