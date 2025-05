Leclerc ha detto chiaro e tondo quello che pensa. Da qui in avanti, nessun fraintendimento con la stampa.

La stagione della scuderia Ferrati continua ad essere composta da più bassi che alti, con due piloti di livello estremamente alto che non riescono proprio ad imporsi. A poco sono serviti i coraggiosi episodi della rimonta di Leclerc e Hamilton a Imola se poi le auto vengono palesemente surclassate da McLaren o dalla RB-21 ogni volta che si scende in pista la domenica per la gara ufficiale.

Una situazione in cui forse, piloti meno fedeli – e con un ingaggio più basso – si sarebbero guardati un po’ attorno per cercare una squadra più competitiva. Nel caso di Hamilton, le supposizioni parlano addirittura di un suo possibile ritiro a fine anno, anche se secondo noi è prematuro parlare di questo e daremmo a Lewis sicuramente un altro anno per tentare un’impresa, quella del nuovo titolo, che pare davvero difficile.

Per quanto riguarda Leclerc invece, possiamo dire che se il monegasco avesse voluto lasciare Ferrari questa sarebbe stata la stagione “migliore” per farlo, dal momento che l’approdo del campione prima, una “pesante” seconda guida e l’arrivo della SF-25 che non sta performando molto bene poi avrebbero dato al pilota ogni scusa possibile per allontanarsi dal team, se volesse.

Leclerc, risposta definitiva

Ora, Leclerc ed Hamilton sono in attesa degli aggiornamenti promessi da Vasseur sulla loro auto che teoricamente, dovrebbero permettere loro di rimontare lo svantaggio accumulato se non in classifica piloti quanto meno in quella dei costruttori, dove Ferrari deve assolutamente mirare ai primi tre posti per non cedere terreno a Mercedes, McLaren e Red Bull. Ma cosa pensa Charles ora?

Il pilota ha per prima cosa detto di avere ancora speranza per la stagione, citando proprio il caso di McLaren dello scorso anno riguardo una scuderia che ha recuperato molto dello svantaggio accumulato prima: “L’anno scorso McLaren ha rimontato incredibilmente, la speranza non la perdo”, ha affermato il campione. Poi, ha smentito ufficialmente le voci che lo vogliono lontano da Ferrari.

“Credo nel progetto, credo in Vasseur. Questo è un periodo complicato ed è facile dubitare in sé stessi in momenti così. Ma se faccio un passo indietro e guardo tutto non penso di lasciare la Ferrari, perché voglio vincere con la Ferrari”, le parole molto onorevoli e leali del pilota. Chi potrebbe invece cambiare casacca è Verstappen, per cui si parla di un’opzione Aston Martin. Ma di questo, ne parleremo più avanti…