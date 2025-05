La F1 è reduce dal gran Premio di Montecarlo che ha visto il secondo posto di Leclerc ed il quinto di Hamilton. L’ammissione di Vasseur, però, è eloquente

Secondo e quinto posto per la Ferrari nell’iconico Gran Premio di Monaco. Un risultato che all’apparenza non è nemmeno male, considerato come Leclerc abbia perfino lottato per il successo fino all’ultimo giro con la McLaren, ad oggi almeno due spanne in più degli avversari. Il monegasco ha conservato la seconda piazza da cui è partito mentre Hamilton ha guadagnato due posizioni rispetto alla partenza.

Insomma, non è tutto da buttare, anzi: Leclerc ed Hamilton hanno tratto il massimo dalla monoposto rossa ed ora ci si concentra già al prossimo appuntamento, quello di Barcellona. L’obiettivo è chiarissimo, bisogna provare a recuperare il gap evidenziato nelle prime gare del mondiale dagli avversari. Più facile a dirsi che a farsi, visto anche il rendimento altalenante della Ferrari.

Intanto Barcellona può già essere uno snodo cruciale per quanto riguarda il Mondiale. Sul circuito catalano, infatti, arriveranno le modifiche sulle ali anteriori dopo la direttiva della Fia sulla flessibilità delle stesse. Una situazione che potrebbe anche cambiare le carte in tavola, considerato come nessuno sappia veramente quali modifiche dei rapporti possa apportare questa nuova rivoluzione.

Ferrari, le parole di Vasseur non lasciano scampo: l’ammissione

Tutte le monoposto, quindi, si dovranno adeguare ed alcuni valori potrebbero anche cambiare. E poi? Nulla più. Vasseur è stato chiaro a riguardo, non ci saranno altre rivoluzioni né aggiornamenti, nonostante il circuito di Barcellona sia in genere quello dove le scuderie portano aggiornamenti.

Un segnale, questo, che potrebbe anche significare come la Ferrari stia lavorando ad un qualcosa di più corposo. “Può essere un punto di svolta per tutti – ha ammesso Vasseur – non conosciamo l’impatto su ogni team del nuovo regolamento“. Il team principal ha poi svelato come non vi saranno ulteriori aggiornamenti.

“Non vi saranno altre novità nella monoposto, ci concentreremo su questo cambiamento per poter utilizzare al meglio la nuova ala anteriore” ha sentenziato. Vasseur ha poi tracciato un primi mini bilancio. “Non abbiamo fatto una buona prima parte di campionato, abbiamo sottoperformato rispetto alle aspettative e siamo ad un terzo del Mondiale” ha spiegato Vasseur sostenendo come “bisogna essere onesti”.

Il team principal ha però sottolineato come la Ferrari sia ora in un trend positivo da due o tre gare e bisogna continuare su questa strada. I tifosi della Rossa, intanto, già non sono soddisfatti. E come darli torto!