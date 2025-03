I Los Angeles Lakers tornano a vincere: nella notte di NBA 2024/2025, Luka Doncic e Austin Reaves hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte di fila trascinando i compagni alla vittoria per 107-96 contro i Phoenix Suns. Partita quasi a senso unico, con i Lakers che ritrovano alcuni titolari (tra cui lo stesso Doncic) e vola sul +20 già nel primo quarto. Gli ospiti non riescono a reagire e incassano il terzo KO nelle ultime quattro partite. I 21 punti di Kevin Durant (con 9 rimbalzi) e i 19 di Devin Booker (con 11 assist) sono troppo poco per impensierire i Lakers. In particolare, Doncic sfiora la tripla doppia con 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, mentre Reaves aggiunge 28 punti.

Rimanendo nella Western Conference, ai Milwaukee Bucks non basta una tripla doppia di Giannis Antetokounmpo per avere la meglio degli Oklahoma City Thunder. L’asso greco firma una prestazione da 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, ma di fronte si ritrova uno Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti e 8 assist. Serata non eccezionale al tiro per il canadese, che fa 11/27 dal campo (0/5 da tre) ma compensa con il 9/11 a cronometro fermo, segnando almeno 20 punti per la 62esima volta consecutiva. A questo si aggiunge il career-high di punti per Isaiah Hartenstein con anche 12 rimbalzi. Numeri che lanciano i Thunder alla decima vittoria nelle ultime undici partite.

Sempre a Ovest, prosegue il momento positivo dei Los Angeles Clippers, che da inizio marzo, dopo aver incassato sei sconfitte in sette partite nelle settimane precedenti, hanno raccolto sei vittorie nelle ultime sette partite. Charlotte Hornets dominati per 123-88 con il solito James Harden, che firma 31 punti (con 10 rimbalzi), a cui si aggiungono i 23 di Kawhi Leonard e la doppia doppia da 17 punti e 14 rimbalzi (con anche 8 assist) di Ivica Zubac.

A proposito di super prestazioni, Anthony Edwards è un rebus irrisolvibile per la difesa degli Utah Jazz. Il numero 5 dei Minnesota Timberwolves ne mette 41 (16/27 dal campo, 5/14 da tre) nella vittoria per 128-102. A Est, gli Orlando Magic interrompono la striscia di 16 vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers, sorpresi per 103-108. Decisivo Paolo Banchero con 24 punti e 11 rimbalzi, a cui si aggiungono i 22, con 8 rimbalzi, di Franz Wagner. Ai Cavs non bastano i 23 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi di Jarrett Allen.

I risultati della notte NBA

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 103-108

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 125-130

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 107-96

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 122-114

Portlando Trail Blazers – Toronto Raptors 105-102

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets 123-88

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 128-102

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 105-121

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-11 Boston Celtics 49-19 New York Knicks 42-24 Milwaukee Bucks 38-29 Indiana Pacers 37-29 Detroit Pistons 37-31 Atlanta Hawks 32-36 Orlando Magic 32-37 Miami Heat 29-38 Chicago Bulls 28-39 Toronto Raptors 24-44 Philadelphia 76ers 23-44 Brooklyn Nets 23-45 Charlotte Hornets 17-50 Washington Wizards 15-51

-WESTERN CONFERENCE