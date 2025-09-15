Un lunedì di grande sport: i Mondiali di atletica sono i grandi protagonisti anche oggi ma anche tanto calcio con i posticipi di Serie A e Liga

Inizia una nuova settimana e sono già diversi gli appuntamenti da segnare in agenda. Si parte con il botto perché ovviamente a rubare l’intera scena sono i Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. L’Italia si sta ancora leccando le ferite per le clamorose eliminazioni di Jacobs e Tamberi, due delle punte di diamante della spedizione azzurra in terra nipponica.

C’è però tempo per il riscatto e per la possibilità di conquistare altre medaglie per l’Italia già a partire da oggi, quando vi saranno le finali dei 3000 siepi maschili, del salto con l’asta maschile ma anche e soprattutto la finale del lancio del martello femminile, con Sara Fantini annunciata protagonista.

Ovviamente non ci sarà soltanto atletica, anzi. Proseguono, infatti, anche i Mondiali maschili di volley ma si chiude soprattutto la giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi: alle 18.30 Verona-Cremonese mentre in serata andrà in scena Como-Genoa.

Sport in tv oggi: il programma completo

11:00 Snooker, English Open: 1° turno – Diretta streaming su discovery+ (Eurosport 1 e DAZN 15:30-18:00 e 20:00-fine)

11:30 Volley, Mondiali: Slovenia-Bulgaria (Pool E) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

12:00 Volley, Mondiali: Olanda-Romania (Pool B) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

12:30 Atletica, Mondiali (a Tokyo) – Diretta tv su RaiSport (12:30-13:30), Rai2 (13:30-fine) e streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+ e DAZN

All’interno:

12:35 400 ostacoli (maschili), batterie (Alessandro Sibilio)

12:40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni (Mattia Furlani)

12:49 Salto con l’asta (maschile), finale

13:23 110 ostacoli, batterie (Sara Fantini)

14:00 Lancio del martello (femminile), finale (Sara Fantini)

14:06 100 ostacoli, semifinali (Giada Carmassi, Elena Carraro)

14:30 1500 metri (maschili), semifinali (Pietro Arese, Federico Riva)

14:55 3000 siepi (maschili), finale

15:20 100 ostacoli, finale (ev. Carmassi, Carraro)

15:00 Calcio, Verona-Cesena (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

15:00 Volley, Mondiali: USA-Portogallo (Pool D) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

15;30 Volley, Mondiali: Polonia-Qatar (Pool B) – Diretta streaming su VBTV (Volleyballworld.tv)

17:00 Calcio, Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

18:30 Calcio, Verona-Cremonese (Serie A) – Diretta tv su DAZN 1 (214 Sky) e streaming su DAZN

20:30 Calcio, Cittadella-Vicenza (Serie C) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e streaming su Now

20:30 Calcio, Cavese-Giugliano (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253 e streaming su Now

20:30 Calcio, Saragozza-Albacete (Segunda Division) – Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Como-Genoa (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Espanyol-Maiorca (Liga) – Diretta streaming su DAZN