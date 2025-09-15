A Tokyo gli azzurri di De Giorgi vincono all’esordio iridato senza sbavature. Decisivi Michieletto e Bottolo, spazio anche ai debutti di Gargiulo e Sani.

L’Italia comincia nel migliore dei modi la sua avventura ai Mondiali di pallavolo 2025 superando l’Algeria con un netto 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). Una prestazione solida quella degli azzurri, capaci di imporre la loro superiorità tecnica soprattutto nel primo e terzo set, soffrendo soltanto nel secondo quando i nordafricani hanno messo in difficoltà la squadra di De Giorgi fino al 21-21.

La diagonale Giannelli–Romanò ha guidato l’attacco, mentre Bottolo e Michieletto hanno garantito ritmo e punti importanti: per quest’ultimo 3 ace nel secondo parziale e 8 punti totali. Da segnalare anche l’esordio iridato di Gargiulo e Sani, subentrati nel terzo set a risultato ormai incanalato.

«Era importante rompere il ghiaccio e lo abbiamo fatto bene – ha detto il CT Ferdinando De Giorgi –. Abbiamo messo pressione al servizio e semplificato muro e difesa. Qualche passaggio a vuoto c’è stato, ma i ragazzi sono stati bravi a gestire la partita».

Soddisfatti anche i protagonisti: «Nel secondo set abbiamo sofferto, ma siamo stati capaci di ribaltarla, ed è un segnale importante per il futuro» ha spiegato Bottolo. «Dobbiamo pensare più al nostro campo che agli avversari» ha aggiunto Romanò, mentre Michieletto ha sottolineato la concentrazione mostrata: «Partire bene era fondamentale, ora testa ai prossimi impegni».

L’Italia, campione del mondo in carica, si prepara così alle prossime sfide del girone con fiducia e consapevolezza, pronta ad alzare ulteriormente il livello di gioco contro avversari di ben altra caratura.