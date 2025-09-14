La terza giornata di campionato prosegue in attesa dei posticipi del lunedì: tante sorprese in questa domenica di Serie A.

Dopo la prima sosta per le Nazionali di questa nuova stagione, tornano i campionati e torna anche la nostra amata Serie A. Nella giornata di ieri sono arrivate le vittorie di Juventus e Napoli, rispettivamente contro Inter e Fiorentina, ma anche quella del Cagliari sul Parma. Quest’oggi è toccata alle altre big del campionato, tra cui le romane, cadute entrambe senza segnare.

Alla 12.30 è scesa in campo la Roma di Giampiero Gasperini, arrivata all’Olimpico a punteggio pieno per affrontare il Torino. I giallorossi hanno disputato una buona gara stando alle statistiche raccolte al fischio finale, ma non abbastanza per raccogliere punti.

Roma-Lazio, derby a distanza: Sarri non recupera su Gasp

La Roma ha chiuso il match contro il Toro con il 73% di possesso palla e con ventidue tiri totali. L’unica squadra a trovare la via del gol, tuttavia, è stata quella piemontese. La delusione dei tifosi è lecita, ma la squadra dovrà mettere da parte la delusione per affrontare nel migliore dei modi il derby in programma settimana prossima.

Tra sette giorni, infatti, la squadra di Gasp affronterà la formazione di Maurizio Sarri nel primo derby stagionale. Anche i biancocelesti arriveranno alla gara con una sconfitta sulle spalle, rimediata sul campo del Sassuolo. Decisiva la rete di Fadera al 25esimo del secondo tempo.

Trova la prima vittoria in campionato, invece, l‘Atalanta di Ivan Juric: i bergamaschi dominano il Lecce e chiudono il match sul risultato di 4-1. Bene anche l’Udinese, che batte il Pisa in casa sua.

Nell’appuntamento della domenica sera, poi, vince il Milan di Massimiliano Allegri, espulso però nella seconda frazione di gara. I rossoneri conquistano i tre punti contro il Bologna, ma perdono il mister per la prossima gara. Decisiva la prima rete di Luka Modric in Serie A.