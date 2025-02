Ecco tutti gli appuntamenti con lo sport in tv di oggi, lunedì 10 febbraio. Si chiude il turno di Serie A con l’atteso posticipo tra Inter e Fiorentina, che pochi giorni fa si sono affrontate a campi inversi nel recupero della 14esima giornata. Calcio protagonista anche con Serie C, Primavera e Liga, ma nella giornata odierna ci sarà anche tanto tennis con il via ai tornei Atp di Marsiglia, Buenos Aires e Delray Beach, oltre al Wta di Doha. Giorno di “pausa”, invece, per i mondiali di sci alpino di Saalbach, che torneranno domani con la nuova combinata a squadre femminile.