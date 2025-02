Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis alzano bandiera bianca: le due stelle di Milwaukee e Dallas si fermano per infortunio e non prenderanno parte all’All-Star Game di NBA, che si terrà nella notte italiana tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio. In particolare, il greco soffre da qualche giorno per un problema al polpaccio sinistro che lo ha già tenuto fuori nelle ultime tre giornate. Una perdita pesante sia per i Bucks, che potrebbero ritrovarlo già dal 20 febbraio contro i Clippers, che per l’All-Star stesso, visto che era il giocatore più votato dai fan.

Davis, invece, si è fermato all’esordio con i Mavs contro Houston, in cui era già risultato decisivo. Un infortunio avvenuto senza contatto, e che si è rivelato abbastanza serio. Si tratta, infatti, di uno strappo all’adduttore sinistro, un riacutizzarsi di un problema che lo aveva già escluso dagli ultimi impegni con i Lakers. Un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo anche per un mese.

Entrambi, come detto, salteranno l’All-Star Game. Ora, quindi, il “Team Chuck”, di Charles Barkley, dovrà trovare il sostituto di Giannis, mentre il “Team Shaq”, di Shaquille O’Neal, dovrà pensare a come sostituire AD.

NBA, tre partite nella notte: Lillard trascina i Bucks

I Bucks, quindi, sono scesi in campo nella notte senza Antetokounmpo, “sostituito” egregiamente da Damian Lillard nel ruolo di trascinatore contro Philadelphia. Il numero 0 di Milwaukee si carica la squadra sulle spalle e con i suoi 43 punti (14/27 dal camp con 8/15 da tre), 7 rimbalzi e 8 assist firma un’importante fetta nel successo per 135-127. Notevole anche l’apporto di Gary Trent Jr (23 punti) e Bobby Portis (18 punti e 13 rimbalzi) dalla panchina. Dall’altra parte, Tyrese Maxey (39 punti) e Joel Embiid (27 punti e 12 rimbalzi) tengono a galla i Sixers firmando in due ben 50 punti nel solo primo tempo. Ma i Bucks mantengono il vantaggio grazie a un’elevata precisione dall’arco, chiudendo con 24 triple e quasi il 44%. Dopo la partita, poi, è arrivato il messaggio di uno sconsolato Embiid. Il ginocchio sinistro, infatti, come ammesso ad ABC, continua a fare male, tanto da non escludere un nuovo intervento.

Nelle altre partite, i Detroit Pistons battono per 112-102 i battaglieri Charlotte Hornets, che, nonostante una formazione rimaneggiata a causa delle tante assenze, rimontano lo svantaggio iniziale di 39-15 portandosi a -2, prima del nuovo allungo dei padroni di casa. Per i Pistons, altra prestazione super di Cade Cunningham, che firma l’ottava tripla doppia (19-10-12). Tobias Harris realizza 20 punti, Malik Beasley 17 dalla panchina, mentre Simone Fontecchio non riesce a incidere nei 14′ giocati.

Partita equilibrata, quella tra Houston Rockets e Toronto Raptors. Gli ospiti (20 punti di Immanuel Quickley) mantengono un margine minimo fino all’inizio del quarto quarto. È proprio nell’ultimo parziale che la formazione di casa reagisce con un 36-24 che ribalta il risultato per il 94-87 finale. Dillon Brooks e Jalen Green firmano, rispettivamente, 19 e 18 punti, ma è dalla panchina che arriva un contributo fondamentale. Jeff Green, Cam Whitmore e Jock Landale, infatti, realizzano insieme 36 punti, con l’ultimo che firma anche una doppia doppia (11 punti e 10 rimbalzi).

Le classifiche di NBA aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 42-10 Boston Celtics 37-16 New York Knicks 34-18 Indiana Pacers 29-22 Milwaukee Bucks 28-23 Detroit Pistons 27-26 Miami Heat 25-25 Orlando Magic 26-28 Atlanta Hawks 25-28 Chicago Bulls 22-31 Philadelphia 76ers 20-32 Brooklyn Nets 18-34 Toronto Raptors 16-37 Charlotte Hornets 13-37 Washington Wizards 9-43

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 42-9 Memphis Grizzlies 35-17 Denver Nuggets 34-19 Houston Rockets 33-20 Los Angeles Lakers 31-19 Minnesota Timberwolves 30-23 Los Angeles Clippers 23-23 Dallas Mavericks 28-25 Sacramento Kings 26-26 Phoenix Suns 26-26 Golden State Warriors 26-26 San Antonio Spurs 22-27 Portland Trail Blazers 23-30 Utah Jazz 12-39 New Orleans Pelicans 12-40

I risultati delle partite della notte

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 112-102

Houston Rockets – Toronto Raptors 94-87

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 135-127