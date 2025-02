Flop totale per Teun Koopmeiners e la Juventus può cambiare i piani sul calciomercato: cessione possibile a fine stagione

La prova opaca collettiva di Como, risolta da due… colpi di Kolo per riuscire a portarla a casa, conferma quello che ormai sta diventando un caso conclamato in casa Juventus: Teun Koopmeiners. Un’altra prestazione incolore da parte del centrocampista olandese che sembra essersi incartato insieme al suo allenatore, impegnato in tutti i modi a trovargli una posizione che ne agevolasse l’inserimento in casa Juventus. Finora un fallimento: più del ragazzo che di Thiago Motta, sostituito nel match sul ramo del lago proprio perché – oltre ad aver contribuito in negativo al pareggio della squadra di casa, ha vagato per il campo senza riuscire a trovare la posizione e lo spunto per incidere.

Il Koopmeiners bianconero non sembra nemmeno il cugino di secondo grado di quello che era all’Atalanta e che con Gasperini era diventato un giocatore incisivo e per certi versi universale. Non ha nemmeno quella forza nello spunto per cui lo si riconosceva da lontano. Evidentemente non solo un fatto di posizione in campo. Gli avvii di Koop in carriera non sono mai stati fulminanti, ma arrivati a febbraio non si può dar torto a chi comincia a parlare di stagione flop per lui a Torino.

Juventus, bivio Koopmeiners: può andare via

Ricordiamoci come era cominciata: una sorta di promessa tra lui e il direttore Giuntoli, che lo avrebbe voluto anche a Napoli ma non ci era riuscito. Nonostante qualcuno continuasse a immaginarlo felice a Bergamo, Koop ha portato avanti il suo piano fino ad arrivare all’attrito forte con il club della famiglia Percassi, cosa che la tifosera nerazzurra non gli ha perdonato quando si è ripresentato al Gewiss in maglia bianconera qualche settimana fa.

La voglia matta di arrivare alla Juve e la somma importante investita per prenderlo (51,3 milioni più 6 di bonus) hanno contribuito a creare una miscela evidentemente dannosa tra la voglia del ragazzo di confermare in campo l’importanza dell’investimento e le attese della tifoseria, finora abbondantemente disattese.

Al di là dei soli due gol segnati finora tra campionato e Coppa Italia, Teun Koopmeiners alla Juve finora resta un corpo estraneo e la cosa un po’ comincia a fare rumore. Ci sono ancora tre mesi davanti per provare a invertire il trend del rendimento insufficiente e dare il segno di una possibile svolta. Altrimenti attenzione, perché pensare che ogni epilogo sarebbe plausibile per qualcuno può sembrare una esagerazione. Per qualcun altro no.