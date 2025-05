Victor Osimhen sarà il grande colpo del calciomercato estivo: incontro e via libera per la firma, per la Juventus ora cambia tutto

Il bomber più conteso, forse anche quello più costoso. Victor Osimhen sarà il nome che animerà il calciomercato estivo. Lo vogliono tutti, lo possono prendere in pochi: non tanti i club che possono permettersi i 75 milioni di clausola per acquistarlo dal Napoli, ancora di meno quelli che possono andare a negoziare con lui un ingaggio che tocca almeno i 10 milioni di euro.

Un’operazione da oltre 110 milioni complessivi, immaginando almeno quattro anni di contratto per il calciatore: numeri da capogiro, come le statistiche del capocannoniere della Serie A 2022/2023, il campionato nel quale Osimhen si è mostrato in tutto il suo strapotere. Anche in Turchia, il nigeriano sta facendo faville: i gol realizzati quest’anno sono ben 33 in appena 37 partite, una media di una rete ogni 86 minuti , in pratica più di una a partita.

Numeri da fenomeno ed è normale quindi che tutte la big d’Europa si stiano muovendo su di lui. Tutte, compresa la Juventus che in estate avrà bisogno di due bomber di altissimo livello per ricostruire il proprio attacco. Osimhen è uno dei preferiti di Giuntoli, ma sottrarlo alla concorrenza non sarà facile.

Incontro per Osimhen: è arrivato il via libera

Se la Juventus può ancora ambire ad un piazzamento Champions, che renderebbe almeno ipotizzabile un acquisto alla Osimhen, il Manchester United può al massimo sperare nell’Europa League. Stagione fallimentare, l’ennesima, per i Red Devils, che ancora una volta hanno in programma un mercato pirotecnico per provare a tornare al vertice del calcio inglese e mondiale.

Ecco allora l’idea di mettere Osimhen al centro dell’attacco e le mosse della dirigenza dei Red Devils per far sì che questa idea si tramuti subito in realtà. Stando a quanto riferito dal portale francese ‘footmercato.net’, infatti, sarebbe andato in scena nei giorni scorsi un incontro tra gli agenti del bomber nigeriano e la dirigenza del Manchester United.

Un vertice nel corso del quale si è parlato dell’ingaggio da garantire eventualmente al calciatore e della sua disponibilità a trasferirsi in Premier League. Via libera arrivato da parte di Osimhen che sarebbe pronto anche a non giocare la prossima Champions pur di approdare nel campionato inglese, la sua destinazione preferita. Ora servirà tramutare le chiacchiere in un’offerta concreta e andare poi a pagare la clausola al Napoli o provare a strappare uno sconto.

La mossa dello United di certo complica i piani della Juventus che ora spera di chiudere l’affare quarto posto per poter poi davvero pensare al mercato. Osimhen compreso.