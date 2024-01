Sport in tv giovedì 4 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, giovedì 4 gennaio, sarà ricca di eventi sportivi. Ultimo quarto di finale di Coppa Italia con la sfida tra Juventus e Salernitana alle 21.00. Tre partite del turno infrasettimanale di Liga con il Barcellona sul campo del Las Palmas, il Siviglia in casa con l’Athletic Bilbao e l’Almeria sul campo dell’Osasuna. Proseguono i tornei di Brisbane e Hong Kong con in campo Nadal contro Kubler in Australia alle 9.30 di mattina.