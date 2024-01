Napoli, Sky Sport: “Cessione Zanoli bloccata per arrivare a Dragusin”

Il Napoli vuole provare a raggiungere Radu Dragusin, superando la concorrenza del Tottenham. Per questo motivo, stando a quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il club partenopeo ha bloccato la cessione in prestito di Alessandro Zanoli al Genoa. L’obiettivo è quello di inserire l’esterno nella trattativa per Radu Dragusin, così da rinforzare anche la difesa dopo che Samardzic sembra ormai un affare fatto.

Il Genoa però accetterebbe l’offerta (20 milioni più il cartellino di Ostigaard e appunto il prestito di Zanoli) solo se l’esterno classe 2000 arrivasse a titolo definitivo. Sicuramente si continuerà a trattare, ma la situazione per il Napoli non sembra semplice visto che il Tottenham avrebbe già il sì di Dragusin e punta a chiudere intorno ai 30 milioni complessivi con il Genoa.