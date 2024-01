Regolamento Juventus-Salernitana: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Juventus-Salernitana, match valevole per gli ottavi della Coppa Italia 2023/2024. La squadra bianconera di Massimiliano Allegri sta disputando una grande stagione e, oltre che per lo Scudetto, vuole restare in corsa anche per la Coppa Italia. I granata hanno altro a cui pensare, ma sperano di togliersi una bella soddisfazione. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di giovedì 4 gennaio. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti, le due squadre disputino i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo i 120′, si procederà con i calci di rigore.