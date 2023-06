Sport in tv giovedì 29 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

di Mattia Zucchiatti 2

Tutto pronto per una nuova giornata di sport da vivere in tv. Proseguono i Giochi Europei di Cracovia 2023 con Sportface.it che vi farà vivere quelle emozioni che potrete seguire anche sulla piattaforma OTT di Italia Team. Occhi puntati poi sul grande tennis tra gli Atp di Eastbourne e Maiorca e i Wta di Eastbourne e Bad Homburg. Senza dimenticare naturalmente le qualificazioni in corso per Wimbledon. Di seguito il palinsesto sportivo della giornata di oggi, giovedì 29 giugno. Giorno di pausa, in attesa dei quarti di finale, invece per gli Europei Under 21.