Inter, si prova a chiudere per Frattesi: prestito con obbligo a 25 milioni e Mulattieri al Sassuolo

L’Inter tenta l’accelerata definitiva per arrivare a Davide Frattesi. Dopo giorni di stallo, i nerazzurri affonderanno in modo forse definitivo domani, a Rimini, quando all’apertura ufficiale del calciomercato Giuseppe Marotta incontrerà Giovanni Carnevali e proporrà in modo formale la nuova offerta: prestito con obbligo di riscatto pari a 25 milioni più il cartellino del giovane attaccante Mulattieri a titolo definitivo al Sassuolo. Potrebbe essere questa l’offerta decisiva per chiudere l’operazione, affare dunque da circa 35 milioni.