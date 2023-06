F1 GP Austria 2023, qualifiche valide per gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del venerdì valide per la gara del GP di Austria 2023 di F1 a Spielberg saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Ecco la seconda qualifica spostata al venerdì e dunque anticipata di un giorno per l’inserimento della sprint al sabato, ma comunque valida direttamente per la gara domenicale così come da nuovo regolamento di quest’anno per i sei weekend (questo è il secondo stagionale) col format modificato. Sarà dunque già un giorno adrenalinico con la caccia alla pole, ma prima si terranno le prove libere 1 che avranno inizio alle ore 13.30 di venerdì 30 giugno e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con diretta streaming su Sky Go. Alle ore 17 scatteranno le qualifiche, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go. Non è prevista diretta o differita in chiaro su TV8. Su Sportface.it come di consueto vi terremo informati con la diretta scritta di prove libere e qualifiche.

Venerdì 30 giugno 2022

ore 13.30 Prove libere 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 17.00 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1