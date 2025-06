Giovedì 26 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, dal golf al tennis, passando per il calcio, con le sfide decisive per il passaggio del turno del Mondiale per club, tra cui Juventus-Manchester City.

MATTINA

9.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: semifinale maschile boulder a Innsbruck – Diretta streaming su discovery+

9.00 Nuoto, Trofeo Settecolli: prima giornata, batterie – Diretta streaming sul canale Youtube della FIN

11.30 Tennis, ATP Maiorca: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.30 Tennis, WTA Bad Homburg: quarti di finale (1° match sul centrale Jasmine Paolini-Beatriz Haddad Maia) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: ottavi e quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: quarti di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.45 Golf, PGA Tour: Rocket Classic, primo giro – Diretta streaming su discovery+, dalle 21.00 anche in diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Sky Go, NOW e DAZN

POMERIGGIO

14.00 Volley, Nations League: Francia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

16.00 Atletica, Europei a squadre: prima giornata – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

16.30 Volley, Nations League: Paesi Bassi-Germania – Diretta streaming su VBTV

17.05, Rally, WRC: prima prova speciale Rally Acropolis Grecia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW, DAZN e Rally.TV

17.30 Volley, Nations League: Turchia-Ucraina – Diretta streaming su VBTV

18.00 Nuoto, Trofeo Settecolli: prima giornata, finali – Dalle ore 18.25 in diretta tv su Rai 2; live streaming su Rai Play

SERA

19.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: finale maschile boulder a Innsbruck – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Volley, Nations League: Serbia-Cuba – Diretta streaming su VBTV e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Juventus-Manchester City – Diretta tv su Canale 5; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Wydad-Al Ain – Diretta streaming su DAZN

21.15 Pallanuoto, amichevole: Italia-Croazia – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

23.00 Volley, Nations League: Brasile-Cina – Diretta streaming su VBTV