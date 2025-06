Con il netto successo contro il River Plate, l’Inter supera il girone del Mondiale per club da capolista: ai quarti la sfida contro i brasiliani del Fluminense.

L’Inter si qualifica agli ottavi dei Mondiali per club da prima del suo girone, dopo aver battuto 2-0 il River Plate nell’ultima giornata della fase preliminare.

Nel match giocato nella notte italiana allo stadio Lumen Field di Seattle i nerazzurri hanno sbloccato il risultato nel secondo tempo con la rete di Francesco Pio Esposito al 72′ e il raddoppio di Alessandro Bastoni nel recupero, eliminando la squadra di Buenos Aires. Al prossimo turno l’Inter sfiderà i brasiliani del Fluminense.

I GOL

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa. Al 72′ ottima azione di Sucic, che serve l’attaccante Pio Esposito, che controlla, si gira, salta l’uomo e insacca tra gli applausi di pubblico e compagni.

Sul finire del match, in pieno recupero, dopo che Mkhitaryan aveva fallito un’occasione clamorosa per chiudere la partita, non sbaglia capitan Bastoni, al secondo minuto di recupero.