Il programma e tutti gli orari degli eventi previsti per la giornata di giovedì 26 dicembre per quanto riguarda lo sport in tv. Dopo una piccola pausa per Natale si riparte e c’è subito tanta carne al fuoco. Nel calcio c’è il celebre Boxing Day con 10 partite di Premier League e 10 di Serie B. Protagonisti con il basket con l’Eurolega e la NBA, il volley con la Superlega e la A1 Femminile e infine lo sci alpino con lo slalom di Alta Badia.