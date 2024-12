Tijjani Reijnders è senza alcun dubbio il grande protagonista della stagione del Milan.

I rossoneri, che non stanno sicuramente vivendo la migliore annata della loro storia, si sono letteralmente affidati al centrocampista olandese, che sta rispondendo a suon di prestazioni e gol decisivi. Dopo un primo anno di ambientamento, in questa stagione l’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar si sta consacrando ad altissimi livelli. Nella fin qui tremenda stagione del Milan, Reijnders ha già collezionato otto gol e tre assist nelle ventidue presenze fatte fin qui. Un bottino incredibile, soprattutto se si pensa alla scorsa stagione in cui in cinquanta apparizioni aveva segnato soltanto quattro reti e servito quattro assist.

Paulo Fonseca gli ha consegnato le chiavi del centrocampo, affiancandolo al suo pupillo Youssouf Fofana e formando la cerniera di centrocampo, che in questa prima parte di stagione sembra l’unico reparto che davvero funziona al Milan. Reijnders ha firmato anche l’ultima partita di campionato, quella pre Natale, sul campo del Verona. Un gol decisivo che ha riportato il sorriso a Milanello dopo settimane complicate, con l’auspicio che possa essere il punto di partenza per il nuovo anno. Le prestazioni eccezionali dell’olandese, però, hanno ovviamente attirato l’attenzione delle big d’Europa, che potrebbero fare grandi offerte al Milan nelle prossime settimane. Il Manchester City di Pep Guardiola ha mostrato interesse, soprattutto dopo l’infortunio di Rodri, ma la squadra che davvero potrebbe provare l’affondo è il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Milan, operazione anti Real: il rinnovo di Reijnders per evitare l’addio

Se il Real Madrid chiama, è difficile dire di no. Sia per la società che vende, sia per il calciatore che difficilmente potrebbe rifiutare il club più blasonato della storia. Anche e soprattutto per questo motivo il Milan vuole impedire che Reijnders ceda alle lusinghe del Real Madrid, che lo ha messo nel mirino per sostituire Luka Modric. Il croato, infatti, dovrebbe andar via in estate, e l’olandese è uno dei profili valutati in casa Blanca per sostituire l’ex pallone d’oro.

La dirigenza rossonera, e su tutti Giorgio Furlani, si è mossa con largo anticipo per allontanare qualsiasi ipotesi di addio e scoraggiare le pretendenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe in chiusura il prolungamento di contratto di Reijnders. Il nuovo accordo prevede un’estensione dell’attuale contratto fino al 2029, con opzione per il 2030, ed un ingaggio aumentato a 3.5 milioni di euro a stagione, più bonus.

Un’offerta sicuramente importante, che dimostra la voglia del Milan di blindare Reijnders e farne un perno per il futuro.