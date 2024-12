Grande spettacolo in Nba nel Christmas Day 2024, che ha visto cinque gare in programma. Dopo le vittorie dei New York Knicks sui San Antonio Spurs e dei Minnesota Timberwolves sui Dallas Mavericks, hanno trovato il successo anche i Philadelphia 76ers, che a sorpresa si sono imposti al TD Garden, sul parquet dei Boston Celtics. Gara a due facce quella di Joel Embiid e compagni, che dopo un bel primo tempo in cui hanno toccato anche i 16 punti di vantaggio, hanno dilapidato tutto il margine nel terzo quarto. Jaylen Brown e Jayson Tatum hanno firmato infatti 19 dei 24 punti totali dei campioni in carica nella terza frazione, permettendo così il riaggancio.

Gara di parziali anche nell’ultimo quarto: in apertura Phila infila un 18-2 che li riporta in doppia cifra di vantaggio con Tyrese Maxey sugli scudi, poi Boston risponde da par suo con un 11-0 e torna in scia sul -3 a 2′ dalla sirena. I Sixers però sono freddi in lunetta, e pur non segnando più dal campo riescono a conservare il margine e a trionfare con il punteggio di 118-114. Il miglior realizzatore dell’incontro è Maxey con 33 punti, a cui aggiunge anche 12 assist, mentre Embiid si ferma a quota 27 e Caleb Martin a 23; nei padroni di casa spiccano i 32 punti con 15 rimbalzi di Tatum, con Brown e White che ne aggiungono rispettivamente 23 e 21 a testa.

Reaves allo scadere regala il successo ai Lakers

Tornano in zona play-off i Los Angeles Lakers, che infliggono a domicilio ai Golden State Warriors la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Dopo un primo quarto con i padroni di casa avanti, i losangelini prendono il comando delle operazioni e controllano il vantaggio per larghi tratti della gara; i Warriors però non affondano mai e si mantengono praticamente sempre sotto la doppia cifra di svantaggio, poi nell’ultimo quarto Curry propizia il recupero che si concretizza nel finale: il numero 30 pareggia i conti a quota 113 con una tripla delle sue da 9 metri a 6.3 dalla sirena finale, ma la formazione di Steve Kerr non ha fatto i conti con Austin Reaves.

Il prodotto di Oklahoma riceve in guardia, batte Wiggins dal palleggio e deposita il sottomano che vale il successo 115-113 per i gialloviola. Il top scorer dell’incontro è Curry con 38 punti (8/15 da tre), mentre lato Warriors Andrew Wiggins aggiunge una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi; dall’altra parte invece il migliore è LeBron James con 31 punti e 10 assist, seguito da Reaves che infila una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Rivincita dei Suns sui Nuggets

A chiudere il programma del Nba Christmas Day 2024 è la sfida tra i Phoenix Suns e i Denver Nuggets. Tra le mura amiche la franchigia dell’Arizona si prende la rivincita contro i Campioni Nba 2023, riscattando il pesante 117-90 subito solo 24 ore prima in Colorado. Phoenix, che deve ancora fare a meno di Devin Booker per i problemi all’inguine, parte subito forte e riesce a mantenere il vantaggio per tutti e 48 i minuti, resistendo ai tentativi di rientro di Jokic e compagni: i Nuggets toccano il -5 a inizio quarto quarto, ma la formazione guidata da Mike Budenholzer tiene e alla sirena finale trionfa 110-100. Si interrompe così la striscia di tre ko consecutivi per Phoenix, guidata dai 27 punti ciascuno di Bradley Beal e Kevin Durant, mentre dall’altra parte non bastano i 25 punti conditi da 15 rimbalzi di Nikola Jokic e i 22 di Michael Porter jr.

I risultati del Nba Christmas Day 2024

New York Knicks – San Antonio Spurs 117-114

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 99-105

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 114-118

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 113-115

Phoenix Suns – Denver Nuggets 110-100

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE DUE CONFERENCE

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 26-4

Boston Celtics 22-8

New York Knicks 20-10

Orlando Magic 19-12

Milwaukee Bucks 16-12

Miami Heat 14-13

Atlanta Hawks 15-15

Indiana Pacers 15-15

Chicago Bulls 13-17

Detroit Pistons 13-17

Brooklyn Nets 11-18

Philadelphia 76ers 11-17

Charlotte Hornets 7-22

Toronto Raptors 7-23

Washington Wizards 4-23

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 23-5

Houston Rockets 20-9

Memphis Grizzlies 20-10

Dallas Mavericks 19-11

Denver Nuggets 16-12

Los Angeles Clippers 17-13

Los Angeles Lakers 17-13

Phoenix Suns 15-14

Minnesota Timberwolves 15-14

Golden State Warriors 15-14

San Antonio Spurs 15-15

Sacramento Kings 13-17

Portland Trail Blazers 9-20

Utah Jazz 7-21

New Orleans Pelicans 5-25