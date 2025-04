La giornata di oggi, giovedì 24 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. Proseguono i playoff i Nba. Nella notte in campo gara-2 di Boston Celtics-Orlando Magic (ore 01.00), Cleveland Cavaliers-Miami Heat (01.30) e Houston Rockets-Golden State Warriors (03.30). Eurolega protagonista con gara-2 di Fenerbahce-Paris (19.45) e di Panathinaikos-Efes (20.30). Bologna a caccia della finale di Coppa Italia. I rossoblù ripartiranno dal 3-0 dell’andata contro l’Empoli nella sfida ritorno del Dall’Ara (21.00). Prosegue il Masters 1000 di Madrid. Esordio per Lorenzo Sonego, nel secondo match dalle 11.00 contro Miomir Kecmanovic. Impegnati in mattinata anche Mattia Bellucci (contro Dzumhur) e Luciano Darderi (contro Halys). Volge al termine la serie tra Perugia e Civitanova in Superlega. I ragazzi di Lorenzetti potranno contare sul pubblico di casa in gara-5 (20.30).