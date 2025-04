I Rockets vincono contro i Warriors per 109-94, pareggiando la serie del primo turno dei playoff NBA. Si apre così la giornata del basket statunitense, con altre due partite che vanno in scena poche ore più tardi. Vittoria casalinga anche per i Cavaliers, che contro gli Heat hanno la meglio per 121-112 e portano il risultato della serie sul 2-0. Infine, trovano il successo anche i Celtics, che piegano i Magic 109-100. Boston firma così il 2-0 nella serie. Le squadre torneranno sul parquet il prossimo fine settimana per disputare gara-3.

ROCKETS-WARRIORS

I Rockets vincono contro i Warriors per 109-94. I padroni di casa partono forte, imponendo un ottimo ritmo. I Warriors, già in difficoltà, devono fare i conti con l’infortunio di Butler, che nel contatto con Thompson cade dolorosamente sul parquet. Golden State allunga le rotazioni per rispondere all’emergenza, senza però riuscire a rimontare. Al termine dei primi venti minuti in campo, i Rockets sono in vantaggio per 60-46. Nella seconda metà fa la differenza Jalen Green, che mantiene la squadra di casa al comando. Nel corso dell’ultimo quarto, i Warriors cercano la rimonta. Golden State accorcia di alcuni punti, ma non riesce a ribaltare le sorti della partita. I padroni di casa chiudono il match con un vincent 109-94. Houston ottiene così gara-2, pareggiando la serie dopo la prima vittoria dei Warriors.

CAVALIERS-HEAT

I Cavaliers vincono sugli Heat per 121-112. L’inizio della partita ha visto la squadra di Miami salire in cattedra, con i Cavaliers in difficoltà e il risultato sul 7-16. A fare la differenza è stata la prestazione di Donovan Mitchell, autore di trenta punti e trascinatore dei Cavaliers. La squadra di Cleveland prende il largo, ma a soli tre minuti dal termine gli Heat si avvicinano di nuovo, con il risultato sul 105-103, riaccendendo il match. I Cavaliers non tardano a rispondere, rimanendo davanti fino alla conclusione dell’incontro. La formazione di Cleveland si trova così davanti per 2-0 nella prima serie dei playoff della Eastern Conference.

CELTICS-MAGIC

I Celtics hanno la meglio sui Magic per 1o9-100. La squadra di Boston ha dovuto fare a meno di Jayson Tatum, che per la prima volta in carriera ha rinunciato a una partita di playoff a causa di un infortunio al polso destro. I Celtics si sono così affidati a Jaylen Brown, che ha collezionato 36 punti, dieci rimbalzi e cinque assist. Bene anche Kristaps Porzingis, che mette a segno venti punti nonostante il taglio sulla fronte rimediato nel corso della partita. I Magic crollano così per la seconda volta consecutiva e tenteranno la rimonta nella terza gara, attesa per venerdì. La squadra di Boston spera di recuperare Tatum in tempo per il match.