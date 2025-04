Il destino di Victor Osimhen è segnato. Non ci saranno colpi di scena, né romantici ritorni: il numero 9 che aveva trascinato il Napoli allo scudetto è ormai un ex, anche se formalmente figura ancora sotto contratto.

Il suo armadietto a Castel Volturno è solo in attesa di essere svuotato definitivamente, ma nella testa e nel cuore di Osimhen – e di De Laurentiis – il capitolo azzurro è già chiuso da tempo. I rapporti con il club e la città si sono deteriorati, fino a diventare insanabili e mentre Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna progettano il nuovo ciclo, l’attaccante nigeriano è pronto a salutare definitivamente la Serie A.

Un’altra cosa sembra quasi certa: non vestirà la maglia della Juventus. I segnali erano chiari da settimane, e con il passare dei giorni si fanno sempre più concreti, quindi l’ipotesi bianconera, inizialmente caldeggiata per volontà di Cristiano Giuntoli, è destinata a tramontare per un motivo semplice. Trattare con Aurelio De Laurentiis è impresa ai limiti dell’impossibile e la clausola in capo al contratto del nigeriano è valida solo per l’estero. Nel frattempo Osimhen ha continuato a segnare con regolarità nella sua stagione in prestito al Galatasaray: 30 reti in 35 presenze stagionali, tra Süper Lig, coppe turche ed Europa League. Numeri da capogiro, che mantengono altissimo il suo valore di mercato. Il nigeriano, insomma, è pronto a riprendersi una big europea, ma quale?

Osimhen al Dortmund: c’è lo zampino del Real Madrid

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe intrecciarsi con quello di due colossi del calcio europeo: Real Madrid e Borussia Dortmund. A lanciare la bomba è Defensa Central: il Real, in cerca di un nuovo attaccante per sostituire l’ormai partente Joselu, avrebbe messo gli occhi su Serhou Guirassy, protagonista di una stagione mostruosa con la maglia del BVB. Il guineano è ritenuto perfetto per il nuovo corso voluto da Florentino Perez ed è pronto al salto a Madrid dopo aver incantato la Bundesliga a suon di gol. Il Dortmund, ovviamente, non resterà a guardare.

In caso di cessione di Guirassy, si aprirebbe un buco enorme al centro dell’attacco giallonero e chi meglio di Osimhen per colmarlo? I dirigenti tedeschi stanno monitorando da tempo il nigeriano, e l’eventuale incasso dalla cessione del proprio bomber potrebbe finanziare il colpo. Il Napoli, dal canto suo, osserva la situazione con attenzione. La priorità è monetizzare e reinvestire subito, magari in Rasmus Hojlund o in qualche altra scommessa europea. Ma tutto ruota attorno a un asse che parte da Madrid, passa per Dortmund e arriva fino a Istanbul, dove Osimhen continua a fare quello che sa fare meglio: segnare.