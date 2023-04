Sport in TV giovedì 20 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 20 aprile 2023. Grande protagonista sarà il calcio, con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League: in particolare, Sporting Lisbona-Juventus, Roma-Feyenoord e Fiorentina-Lech Poznan. Spazio anche al basket, con i play-off di NBA, e al volley, in particolare ai play-off scudetto della Serie A1 femminile e della Superlega maschile. Sarà una giornata anche dedicata al grande tennis: andranno in scena, infatti, le partite del WTA 500 di Stoccarda, dell’ATP 500 di Barcellona con Jannik Sinner, dell’ATP 250 di Monaco di Baviera e dell’ATP 250 di Banja Luka, nel cui tabellone spicca il nome di Novak Djokovic.