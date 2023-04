Europa League, il Siviglia annienta il Manchester United. Leverkusen sul velluto contro il Saint-Gilloise

La Juventus affronterà il Siviglia nella prossima semifinale di Europa League. A sorpresa il club spagnolo ha annientato nel ritorno il Manchester United di ten Hag molto disordinato e molto timido nella bolgia del Ramón Sánchez-Pizjuán. Il Siviglia che in Liga naviga in mari tempestosi con l’incubo della retrocessione dietro l’angolo ha condotto una partita perfetta nella gara di ritorno dei quarti di finale. Ad aprire le danze è stato il bomber marocchino En-Nesyri che ha sfruttato un erroraccio di De Gea e di Maguire. Al riposo si va sul 1-0 con lo United che rientra in campo peggio di com’era uscito nel primo tempo. Infatti, all’alba del secondo tempo al 47esimo Sugli sviluppi di corner battuto da Rakitic, deviazione Bade sorprende De Gea per il 2-0. Da quel momento in poi sparisce ancora di più dal campo ed all’81esimo a mettere la ciliegina sulla torta è ancora En-Nesyri. Siviglia in semifinale contro la Juventus. Nell’altro quarto di finale è il Leverkusen a passare contro l’Union Saint-Gilloise con un roboante 1-4 che porta le firme di Diaby, Bakker, Frimpong e Hlozek. A nulla vale il gol della bandiera di Terho. Il Bayer Leverkusen aspetta la sua sfidante fra Roma e Feyenoord.

In Conference League, invece è il West Ham a passare il turno contro il Gent. Il club inglese dopo l’1-1 in Belgio avevano bisogno di una vittoria per passare il turno. L’inizio è in salita con Cuypers che al 26esimo minuto porta avanti il Gent. Il West Ham però non accusa il colpo, anzi reagisce alla grande con una grandissima prova di Lucas Paquetà. Gli Hammers pareggiano il conto nel primo tempo con Antonio. Nella ripresa è monologo inglese con Paquetà che su rigore sigla il vantaggio e con Rice ed ancora Antonio che chiudono definitivamente il match sul 4-1. L’AZ per gli Hammers in semifinale. Nell’altra partita pareggio 1-1 che vale i tempi supplementari fra Nizza e Basilea: da questa sfida uscirà la sfidante della Fiorentina.