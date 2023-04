Sporting-Juventus 1-1, Allegri: “Bella giornata, superato il turno e restituiti i 15 punti”

“Bella giornata, soprattutto per il passaggio del turno. Abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto una buona partita. I ragazzi si sono ben comportati, siamo stati un pizzico fortunato in una giornata dove ci sono stati restituiti i 15 punti, noi abbiamo perso tre delle ultime quattro in campionato, è vero che la classifica ci condizionava un po’, ma ora dobbiamo riprendere e confermarci nei primi 4 punti”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro lo Sporting Lisbona: “Bravi tutti, i centrocampisti oggi hanno fatto una grande partita. Io mi aspettavo di trovare il Siviglia, è una squadra rognosa, gioca bene, palleggia, ha vinto tante Europa League e ha dei vantaggi. La mia sensazione è che fosse avanti”.