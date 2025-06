Giovedì 19 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il tennis e Jannik Sinnerche sfiderà il kazako Bublik per un posto nei quarti di finale di Halle. E ancora i Mondiali di judo, gli Europei di scherma e il Mondiale per club di calcio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

09.00 Scherma, Europei Genova: spada femminile a squadre e fioretto maschile a squadre – YouTube FIE, dalle ore 15.30 finali su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

10.00 Canoa velocità, Europei: 1a giornata – YouTube Canoe Europe

11.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Thailandia – DAZN, VBTV

11.30 Tennis, ATP 500 Halle (1° match alle 12.00 Cobolli-Shapovalov, 3° match dalle 11.30 non prima delle 15.30 Sonego-Zverev, a seguire 4° match dalle 11.30 Sinner-Bublik, 1° match alle 15.00 dopo un congruo riposo Bolelli/Vavassori-Auger Aliassime/Shapovalov) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.30 Tennis, WTA 500 Berlino (2° match dalle 12.30 Errani/Paolini-Krueger/Pegula) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX (a rotazione con l’altro torneo WTA)

11.50 Ciclismo, Giro d’Italia NextGen: 5a tappa, Fiorenzuola d’Arda-Gavi (153 km) – 13.20 discovery+, YouTube Giro d’Italia, gironextgen.it/live-streaming, differita ore 19.50 su Rai Sport HD, Rai Play

POMERIGGIO

12.00 Judo, Mondiali Budapest: +78 kg femminili e +100 kg maschili – judo.tv, dalle 18.00 final block su Sky Sport 251, Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, WTA 250 Nottingham (2° match dalle 12.00 Moratelli/Santamaria-Haddad Maia/Siegemund) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX (a rotazione con l’altro torneo WTA)

12.05 Ciclismo, Giro di Svizzera: 5a tappa, La Punt-Santa Maria in Calanca (183.8 km) – 14.45 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Tennis, ATP 500 Queen’s – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

17.30 Basket femminile, Europei: Serbia-Lituania, in diretta su Sky Sport Max, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Mondiale per Club: Palmeiras-Al Ahly – DAZN

SERA

21.00 Basket femminile, Europei: Italia-Slovenia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Mondiale per Club: Inter Miami-Porto – Italia 1, Mediaset Infinity, DAZN

00.00 di venerdì 20 giugno Calcio, Mondiale per Club: Seattle Sounders-Atletico Madrid – DAZN

03.00 di venerdì 20 giugno Calcio, Mondiale per Club: PSG-Botafogo – DAZN