Medaglie di bronzo dagli Europei di scherma in corso a Genova: l’Italia svetta sul terzo gradino del podio le squadre di spada maschile e sciabola femminile.

Agli Europei di scherma, in corso a Genova, l’Italia ha battuto 40-28 la Germania e ha conquistato il bronzo a squadre nella spada maschile. In semifinale gli azzurri erano stati superati dalla Francia.

