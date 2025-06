Le Azzurre allenate da Andrea Capobianco hanno battuto la Serbia nella sfida del gruppo B per l’accesso ai quarti di finale degli Europei femminili di basket.

L’Italia ha battuto la Serbia 70-61 nella prima giornata degli Europei femminili di basket (gruppo B), partita giocata al PalaDozza di Bologna. Le prime due squadre di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti di finale in programma ad Atene il 24 e 25 giugno.

Nonostante un avvio abbastanza incerto, le Azzurre di Andrea Capobianco sono state bravissime nel prendere in mano la gara, dominando le avversarie nella parte centrale. La Serbia non ha comunque mollato, riuscendosi a riportare in equilibrio in avvio dell’ultimo quarto. Ma l’Italia è stata capace di rialzare la testa facendo sua una vittoria fondamentale in chiave qualificazione.

Oggi le azzurre incontreranno la Slovenia.