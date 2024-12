Il programma e tutti gli orari di giovedì 19 dicembre. Prosegue la Conference League con 18 partite. C’è la Fiorentina, che è pronta a riscattare il ko in campionato contro il Bologna in casa dei portoghesi del Guimaraes (ore 21.00). Il Chelsea va per confermar il percorso netto con il match casalingo contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers (ore 21.00). Inter impegnata in Coppa Italia in casa contro l’Udinese (ore 21.00). Si gioca per affrontare la Lazio nei quarti di finale. Lo spicchio di tabellone è quello di Milan, Roma e Sampdoria. Proseguono le Next Gen Finals di Jeddah con la seconda giornata di partite della fase a gironi. Nessuna italiana impegnata in Eurolega: in campo Panathinaikos-Baskonia (ore 18.45), Paris-Fenerbahce (20.30) e Real Madrid-Monaco (20.45). Prosegue anche il Mondiale per club di volley femminile con Milano impegnata contro Zamalek (ore 12.30) nella seconda giornata della fase a gironi. C’è Perugia impegnata in Champions League di volley maschile in casa contro St.Nazaire (ore 20.00). Trento protagonista in Cev Cup di volley in casa contro Benfica (ore 19.00). Pallavolo ancora sollecitata con Civitanova che ospiterà Karadjordje alle 20.30 in Challenge Cup.