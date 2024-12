In attesa che la nuova stagione prenda il via come di consueto in Australia, il tennis non si ferma e agli appassionati non mancano i match da guardare. La zona di mondo da tenere d’occhio è il Medio Oriente, che in questi giorni ospiterà due tornei: il primo è già iniziato a Jeddah (in Arabia Saudita), vale a dire le Next Gen Atp Finals. Il secondo andrà invece in scena ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e risponde al nome di World Tennis League 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è la World Tennis League?

Si tratta di un torneo che vede ai nastri di partenza quattro team composti da 4 giocatori (2 uomini e 2 donne). I quattro team si sfideranno a vicenda nell’arco di tre giorni e le due migliori classificate (in caso di parità di vittorie, si guarderà ai game totali vinti) si affronteranno nella finalissima. Ogni sfida si compone di 3 incontri (due singolari – uno maschile e uno femminile – e un doppio misto). Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set, con un super tie-break a 10 al posto dell’eventuale terzo set. Si giocherà inoltre con il format no-ad (vale a dire niente vantaggi sul 40-40), mentre ogni capitano ha a disposizione un timeout per set.

La composizione dei quattro team

TEAM EAGLES

Stefanos Tsitsipas

Iga Swiatek

Paula Badosa

Alexander Shevchenko

TEAM FALCONS

Andrey Rublev

Elena Rybakina

Caroline Garcia

Denis Shapovalov

TEAM HAWKS

Jordan Thompson

Aryna Sabalenka

Mirra Andreeva

Sumit Nagal

TEAM KITES

Casper Ruud

Jasmine Paolini

Simona Halep

Nick Kyrgios

Calendario

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

Ore 10:00 – Falcons vs Hawks

Ore 14:00 – Eagles vs Kites

VENERDI’ 20 DICEMBRE

Ore 10:00 – Eagles vs Hawks

Ore 14:00 – Falcons vs Kites

SABATO 21 DICEMBRE

Ore 10:00 – Falcons vs Eagles

Ore 14:00 – Hawks vs Kites

DOMENICA 22 DICEMBRE

Ore 14:00 – Finale

Dove vedere la World Tennis League?

Non è prevista una diretta tv né streaming dato che nessuna emittente ha acquisito i diritti in Italia. A livello globale, invece, l’evento sarà trasmesso su Tennis Channel.