Kenan Yildiz è diventato a tutti gli effetti la stella del nuovo corso della Juventus.

La maglia numero dieci, la centralità nel progetto, le esultanze con la linguaccia di Alex Del Piero, l’amore che hanno i tifosi nei suoi confronti, l’indiscutibile qualità che ha nei piedi. Tutte caratteristiche che rendono il classe 2005 turco uno dei pilastri su cui costruire il futuro della Juventus, come di qualsiasi altra squadra lo avesse a disposizione.

In questa stagione il gioiellino bianconero si sta consacrando come uno dei talenti più grandi del calcio internazionale, un giocatore già decisivo a diciannove anni che si è preso sulle spalle una responsabilità importante come la maglia numero dieci della Juventus. Thiago Motta, dal canto suo, gli sta dando tanto spazio, anche grazie ad una condizione fisica eccellente che non lo ha tenuto ai box neppure un giorno. Il turco, infatti, è uno dei giocatori più schierati da Thiago Motta, ed è sceso in campo in tutte le partite stagionali della Juventus. Quattro fin qui le reti messe a segno in ventitre apparizioni, con soprattutto la doppietta siglata a San Siro nella straordinaria rimonta contro l’Inter che è da segnalare.

A suon di gol e prestazioni, dunque, Kenan Yildiz ha conquistato il cuore dei tifosi e anche la Juventus, ma tutto questo potrebbe non bastare per legarlo ai colori bianconeri.

Yildiz via addirittura a gennaio: c’è l’assalto della Premier League

Il calciomercato, si sa, è beffardo e ricco di sorprese. Non esistono più incedibili, non esistono più i veti sulle cessioni di un calciatore. Davanti ad un’offerta importante, tutti possono partire. Ed è quello che potrebbe capitare a Kenan Yildiz a gennaio, qualora dalla Premier League arrivasse un’offerta congrua.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in Inghilterra stanno monitorando attentamente il turco, con l’Aston Villa che nelle prossime settimane potrebbe presentare un’importante offerta alla Juventus. La cifra che gli inglesi potrebbero investire per il turco si aggira intorno ai 40 milioni, un incasso che permetterebbe alla Juventus di creare un tesoretto per intervenire in maniera importante a gennaio. L’exploit di Conceicao, e il suo riscatto ormai praticamente certo, stanno spingendo infatti la dirigenza bianconera a fare alcune valutazioni, motivo per cui la permanenza di Yildiz a Torino non è più scontata.

La cessione del turco, unita a quella sempre più probabile di Fagioli, potrebbe permettere a Cristiano Giuntoli di avere una cifra importante da investire nel mercato di gennaio. L’acquisto di un difensore sembra praticamente certo, con Antonio Silva in cima alla lista, ma il doppio addio dei due gioielli bianconeri potrebbe permettere anche un investimento in attacco e uno a centrocampo.