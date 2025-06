Giovedì 12 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il solito tennis, ma anche l’esordio dell’Italia agli Us Open di golf, senza dimenticare il calcio (con gli Europei Under 21) e il ciclismo, con la quinta tappa del Giro del Delfinato. In serata da non perdere l’Italvolley contro la Germania alla Nations League.

MATTINA

10.30 Lotta, Europei Cadetti: quarta giornata – Diretta streaming su UWW+

11.00 Volley, Nations League: Cina-Serbia – Diretta streaming su VBTV

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP ‘s-Hertogenbosch: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA ‘s-Hertogenbosch: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale femminile carabina 50 metri 3 posizioni a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

12.45 Golf, US Open: primo giro – Dalle 13.30 diretta tv su Sky Sport Golf; live streaming su Sky Go e NOW

12.55 Ciclismo, Giro del Delfinato: quinta tappa – Diretta tv su Rai Sport (dalle 15.50) ed Eurosport 1 (dalle 15.25); live streaming su Rai Play (dalle 15.50), discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (dalle 15.25)

POMERIGGIO

13.00 Tennis, WTA Londra: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.15 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera: prima tappa – Diretta streaming su discovery+

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale maschile carabina 10 metri a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

14.30 Volley, Nations League: Polonia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

14.45 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 3 – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

15.30 Equitazione, Global Champions League: salto ostacoli a St. Tropez, prima giornata – Diretta streaming su discovery+

18.00 Calcio, Europei Under 21: Ucraina-Danimarca – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e UEFA.tv

19.15 Atletica, Diamond League: Bislett Games – Dalle ore 20.00 diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

SERA

20.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, Hyperpole – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia (gara-1 finale) – Diretta tv su NOVE, DMAX ed Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Europei Under 21: Finlandia-Paesi Bassi – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio, Europei Under 21: Germania-Slovenia – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio, Europei Under 21: Cechia-Inghilterra – Diretta streaming su UEFA.tv

22.30 Volley, Nations League: Germania-Italia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

22.30 Volley, Nations League: Brasile-Cuba – Diretta streaming su VBTV

23.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 4 – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN